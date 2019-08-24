В Саратове станет почти на 100 единиц больше коммунальной техники

СЕГОДНЯ 10:15 2019-08-24T10:15:07+03:00

Фото со страницы главы Саратова в соцсети Instagram

По словам мэра города, это позволит лучше заниматься уборкой и повысит качество работ

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Саратовский парк коммунальной техники города пополнится почти на 100 единиц.

Как сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава Саратова Михаил Исаев, завершился очередной аукцион. Прибудут 14 подметально-вакуумных машин для тротуаров и дорог.

Также ранее были торги на 14 минипогрузчиков, шесть фронтальных погрузчиков, 12 самосвалов и других машин.

- Всего парк коммунальной техники городских служб пополнится почти на 100 единиц, — отметил Исаев.

По его словам, это позволит лучше убирать город и повысит качество работ.

Мэр города также поблагодарил за возможность приобрести такое количество техники председателя Госдумы Вячеслава Володина и губернатора области Валерия Радаева.

ИСТОЧНИК KP.RU