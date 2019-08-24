В Саратове станет почти на 100 единиц больше коммунальной техники
Саратовский парк коммунальной техники города пополнится почти на 100 единиц.
Как сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава Саратова Михаил Исаев, завершился очередной аукцион. Прибудут 14 подметально-вакуумных машин для тротуаров и дорог.
Также ранее были торги на 14 минипогрузчиков, шесть фронтальных погрузчиков, 12 самосвалов и других машин.
- Всего парк коммунальной техники городских служб пополнится почти на 100 единиц, — отметил Исаев.
По его словам, это позволит лучше убирать город и повысит качество работ.
Мэр города также поблагодарил за возможность приобрести такое количество техники председателя Госдумы Вячеслава Володина и губернатора области Валерия Радаева.
ИСТОЧНИК KP.RU