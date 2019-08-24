Студент и школьник украли из торгового центра в Саратове одежду
Парням выписали подписку о невыезде
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В Саратове полиция вчера, 23 августа, нашла подозреваемых в краже из ТЦ «Город».
- С заявлением 20 августа обратился 27-летний мужчина и рассказал, что в период с 14:00 до 15:00 кто-то украл из магазина две толстовки, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и доставили в отдел 18-летнего студента училища и 16-летнего ученика девятого класса.
Оба признались в преступлении, у них дома провели обыск, похищенную одежду изъяли.
Парням выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU