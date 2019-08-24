2019-08-24T09:30:00+03:00
Общество

Панков: Вместо того, чтобы готовить окрошку, общественникам лучше заниматься делом

Ольга Симонова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» высказал мнение о том, какими должны быть приоритеты работы общественной палаты области.

- Вместо того, чтобы председателю общественной палаты готовить окрошку, лучше заниматься делом. Понимаю, Борис Леонидович мастак, думаю, хрен от редьки отличит. Однако для общественников лучше знать, где и какие объекты вводятся. И уж точно когда Сергей Суровов делегирует в общественную палату кандидатуры, они не только 100 рецептов ухи должны знать, но и когда и где какие объекты вводятся. В том числе, школы, детские сады. То, что напрямую должно как педагога беспокоить зампреда областного отделения «Педагогического общества России» Цикунова. Не для супового же набора в общественную палату выбирают. Может, кому-то так нравится, но жители другие надежды на них возлагают, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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