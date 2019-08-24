Башкир сломал дверь магазина под Саратовом и украл более 5 литров пива

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-24T09:02:09+03:00

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В Воскресенском районе Саратовской области вчера, 23 августа, полиция начала проверку после заявления женщины о ночном преступлении.

- Заявление от 54-летней жительницы села Букатовка поступило тем же утром. Она рассказала, что этой ночью кто-то сломал дверь в торговой точке и украл из кассы 3 тыс. рублей, а также три бутылки пива по 1,5 литра, одну банку пива 0,5 литра и еще одну бутылку, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

В отдел по подозрению доставили жителя Республики Башкортостан. У него забрали похищенное. Теперь полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU