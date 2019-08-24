2019-08-24T08:53:15+03:00
Происшествия

Рецидивист и подросток украли из магазина в Саратове коньяк за 7 тыс. рублей

Оба теперь находятся под подпиской о невыезде
Ольга Симонова
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В Саратове полиция вчера, 23 августа, раскрыла кражу дорогого коньяка.

- С заявлением 3 июня обратился 32-летний мужчина и рассказал, что днем ранее кто-то из торгового зала магазина по улице Верхняя, 17 украл коньяк Martell XO, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и 20 августа нашли подозреваемого. Им оказался 17-летний парень, находящийся под подпиской о невыезде. А через три дня в отдел доставили его соучастника — 28-летнего безработного, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности. Ему тоже выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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