Саратовский «Сокол» победил команду из Волгограда со счетом 4:0
В Саратове вчера, 23 августа, на стадионе «Локомотив» прошел футбольный матч между «Соколом» и командой «Ротор-2» из Волгограда. Финальный счет составил 4:0.
Первый гол забил на 33-й минуте Владимир Романенко. Второй в ворота соперников забил саратовский нападающий Александр Перченок через две минуты после первого.
Во втором тайме первый гол прилетел соперникам от Дениса Анисимова, на 48-й минуте. Счет стал 3:0.
Заключительный, четвертый мяч в ворота соперников забил Виталий Галыш.
Со счетом 4:0 и закончился матч между саратовским «Соколом» и волгоградской командой «Ротор-2».
Следующий матч у «Сокола» пройдет 30 августа с «Квантом» на стадионе «Труд» в Обнинске.
ИСТОЧНИК KP.RU