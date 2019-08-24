2019-08-24T08:37:29+03:00
Спорт

Саратовский «Сокол» победил команду из Волгограда со счетом 4:0

Матч прошел на стадионе «Локомотив»
Ольга Симонова
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В Саратове вчера, 23 августа, на стадионе «Локомотив» прошел футбольный матч между «Соколом» и командой «Ротор-2» из Волгограда. Финальный счет составил 4:0.

Первый гол забил на 33-й минуте Владимир Романенко. Второй в ворота соперников забил саратовский нападающий Александр Перченок через две минуты после первого.

Во втором тайме первый гол прилетел соперникам от Дениса Анисимова, на 48-й минуте. Счет стал 3:0.

Заключительный, четвертый мяч в ворота соперников забил Виталий Галыш.

Со счетом 4:0 и закончился матч между саратовским «Соколом» и волгоградской командой «Ротор-2».

Следующий матч у «Сокола» пройдет 30 августа с «Квантом» на стадионе «Труд» в Обнинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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