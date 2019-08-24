В Саратове безработная женщина отобрала на улице у мужчины 5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:24 2019-08-24T08:24:15+03:00

Преступление было совершено у дома №19 по улице Огородная

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В Саратове полиция вчера, 23 августа, раскрыла грабеж, произошедший средь бела дня.

- В отдел потерпевший — 50-летний мужчина — обратился в тот же день, в 11:48. Он рассказал, что за пять минут до этого неизвестная женщина отобрала у него 5 на улице 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Преступление было совершено у дома №19 по улице Огородная.

Полиция доставила в отдел 47-летнюю безработную и ранее не судимую женщину.

У нее забрали похищенные деньги и возбудили уголовное дело за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU