В Саратове безработная женщина отобрала на улице у мужчины 5 тыс. рублей
Преступление было совершено у дома №19 по улице Огородная
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В Саратове полиция вчера, 23 августа, раскрыла грабеж, произошедший средь бела дня.
- В отдел потерпевший — 50-летний мужчина — обратился в тот же день, в 11:48. Он рассказал, что за пять минут до этого неизвестная женщина отобрала у него 5 на улице 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Преступление было совершено у дома №19 по улице Огородная.
Полиция доставила в отдел 47-летнюю безработную и ранее не судимую женщину.
У нее забрали похищенные деньги и возбудили уголовное дело за грабеж.
ИСТОЧНИК KP.RU