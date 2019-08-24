На Большой Казачьей и Рахова в Саратове перекрыли движение
Это связано с ремонтом тепломагистрали
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В Саратове с сегодняшнего дня, 24 августа, перекрыто движение на перекрестке улиц Большая Казачья и Рахова.
- Просьба автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки по улице Рахова (на пересечении с Московской и Вавилова) и на Большой Казачьей/Чапаева, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовском филиале «Т Плюс».
Перекрытие связано с ремонтом тепломагистрали. Энергетики извиняются за неудобства и просят водителей изменить маршруты.
ИСТОЧНИК KP.RU