2019-08-24T08:11:30+03:00
Общество

На Большой Казачьей и Рахова в Саратове перекрыли движение

Это связано с ремонтом тепломагистрали
Ольга Симонова
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В Саратове с сегодняшнего дня, 24 августа, перекрыто движение на перекрестке улиц Большая Казачья и Рахова.

- Просьба автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки по улице Рахова (на пересечении с Московской и Вавилова) и на Большой Казачьей/Чапаева, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовском филиале «Т Плюс».

Перекрытие связано с ремонтом тепломагистрали. Энергетики извиняются за неудобства и просят водителей изменить маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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