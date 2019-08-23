В Саратове по выходным трамваи будут ходить чаще

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-23T17:22:14+03:00

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В Саратове трамваи будут ходить чаще.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, МУПП «Саратовгорэлектротранс» принял решение увеличить выпуск подвижного состава в выходные дни.

Это связано с предполагаемым увеличением пассажиропотока.

Изменение режима работы вводится на популярных маршрутах №3 и 11.

«Троек» станет больше на два вагона — с 16 до 18 (восемь из которых будут двойными). Число «одиннадцатых» также увеличат на два вагона — с 10 до 12 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU