В Саратове по выходным трамваи будут ходить чаще
Трамваев №3 и 11 станет большеФото: Екатерина Семенова
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В Саратове трамваи будут ходить чаще.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, МУПП «Саратовгорэлектротранс» принял решение увеличить выпуск подвижного состава в выходные дни.
Это связано с предполагаемым увеличением пассажиропотока.
Изменение режима работы вводится на популярных маршрутах №3 и 11.
«Троек» станет больше на два вагона — с 16 до 18 (восемь из которых будут двойными). Число «одиннадцатых» также увеличат на два вагона — с 10 до 12 единиц.
ИСТОЧНИК KP.RU