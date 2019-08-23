2019-08-23T17:01:08+03:00
Общество

Панков: Возможно, не все хотят достроя долгостроев

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал очередной пост в своем телеграм-канале «Пара слов».

- При рассмотрении ряда домов обманутых дольщиков понимаешь, что не все хотят достроя долгосстроев. Возможно те должности, что более 11 лет получают от дольщиков зарплату, этого не хотят. ЖСК «Стройинтерсервис» выступал, чтобы не давали дома в других местах. Писной в диалоге, и отвечая на выпад дольщицы, которая попросила его не говорить ерунду, четко пояснил. Что Писной ерунды не говорит и за базар отвечает. Разные разговоры бывают на комиссии. Воровской жаргон проскочивший на комиссии, возможно, появился из-за отсутствия начальника УМВД. Думаю, прокурор взял этот диалог на карандаш, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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