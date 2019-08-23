Саратовский народный музей Юрия Гагарина представят на выставке частных музеев России
Мероприятие пройдет в Москве
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С 7 по 8 сентября в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» Москвы впервые в России будет проводиться уникальная выставка «Частные музеи России. Самородки России».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, организаторами выступают Ассоциация частных музеев России, Современный музей каллиграфии, Музейно-просветительский комплекс «Сокольники».
Целью проекта является объединение учреждений из разных регионов России.
В проекте участвуют более 400 частных музеев России, от Саратовской области – Народный музея Ю.А. Гагарина.
Вход на мероприятие бесплатный.
ИСТОЧНИК KP.RU