Саратовский народный музей Юрия Гагарина представят на выставке частных музеев России

СЕГОДНЯ 16:47 2019-08-23T16:47:20+03:00

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С 7 по 8 сентября в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» Москвы впервые в России будет проводиться уникальная выставка «Частные музеи России. Самородки России».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, организаторами выступают Ассоциация частных музеев России, Современный музей каллиграфии, Музейно-просветительский комплекс «Сокольники».

Целью проекта является объединение учреждений из разных регионов России.

В проекте участвуют более 400 частных музеев России, от Саратовской области – Народный музея Ю.А. Гагарина.

Вход на мероприятие бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU