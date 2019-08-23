Саратовец взял бронзу первенства России по каратэ

СЕГОДНЯ 16:43 2019-08-23T16:43:08+03:00

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С 23 по 26 августа в Калининграде проходит первенство России по каратэ среди юношей и девушек (14-15 лет), юниоров и юниорок (16-17 лет, 18-20 лет).

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, эти соревнования являются отборочными для участия в первенстве мира по каратэ, которое пройдет в Чили.

Свои силы пробуют 895 спортсменов из 60 регионов России.

Сегодня, в первый день соревнований, саратовский спортсмен Никита Трунченков взял бронзу в дисциплине ката среди кадетов 14-15 лет. К рекорду его привела тренер Евгения Рулевая.

ИСТОЧНИК KP.RU