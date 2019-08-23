В Саратовской области 2 сентября нельзя будет купить алкоголь

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-23T16:38:03+03:00

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В Саратовской области 2 сентября нельзя будет приобрести алкоголь.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, согласно законам региона, поскольку день знаний приходится на воскресенье, его переносят на понедельник.

Соответственно ограничения будут также действовать в первый день недели.

Предпринимателям напоминают, что торговать нельзя не только крепким алкоголем, но и вином, сидром и медовухой.

ИСТОЧНИК KP.RU