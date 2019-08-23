Два иностранца отсидят год в тюрьме за незаконное пересечение границы России
Их задержали в прошлом году
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Ершовский районный суд признал виновными Ильгара Бабаева и Алима Джафарова из Азербайбжана за незаконное пересечение границы РФ.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСБ по Саратовской области, мужчин задержали в 2018 году. Ранее они уже совершали преступления в этой стране, поэтому им строго-настрого было запрещено появляться в России.
Выяснилось, что граждане намеревались продолжить свою преступную карьеру, однако им дали по году колонии строгого режима.
Жителей приграничных районов Саратовской области просят сообщать стражам порядка при обнаружении подозрительных незнакомцев в своих краях.
ИСТОЧНИК KP.RU