В Энгельсе проходит персональная выставка Алексея Кравченко

СЕГОДНЯ 16:23 2019-08-23T16:23:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсской картинной галерее с 4 июля по 29 сентября организована персональная выставка художника Алексея Кравченко, уроженца Покровской слободы.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, мероприятие сделано к 130-летию со дня его рождения.

Живописец больше известен как график и иллюстратор. Живописные работы, написанные им после революции 1917 года, были впервые показаны в 1973 году в залах Академии художеств СССР в Москве. Такие его работы, как «Поцелуй» (1929 год) и «Индийская сказка» (около 1926 года), утвердили за ним место одного из самых выдающихся романтических живописцев и колористов своего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU