Максим Шихалов: Техническая оснащенность аэропорта «Гагарин» — на самом современном уровне

СЕГОДНЯ 16:23 2019-08-23T16:23:37+03:00

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Генеральный директор АО «КБПА», депутат Саратовской областной Думы Максим Шихалов поделился впечатлениями от открытия нового аэропорта «Гагарин».

- Сегодня, когда аэропорт «Гагарин» уже принимает и отправляет авиарейсы, поражает своим обликом не только саратовцев, но и гостей нашего региона, мне чрезвычайно приятно осознавать, что в свое время в команде Правительства области удалось принять личное участие в решении важнейших инфраструктурных вопросов обеспечения новой воздушной гавани электроэнергией, связью, газом.

Отдельное спасибо за конструктивное взаимодействие руководству и сотрудникам ПАО «МРСК Волги», ПАО «Ростелеком», АО «Газпром газораспределение Саратовская область». Была проведена огромная работа, найдены оптимальные решения, максимально использован опыт и потенциал этих предприятий, на каждом этапе присутствовало понимание государственной значимости проекта. В итоге техническая оснащенность аэропорта «Гагарин» выполнена на самом современном уровне.

Отрадно, что важнейшие вопросы по оснащению аэропорта техническим оборудованием управления воздушным движением, радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов привлечена также российская уважаемая во всем мире компания АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей».

Новый аэропорт «Гагарин» — это уникальная возможность для Саратовской области занять более высокую ступеньку среди других регионов по логистическим возможностям, катализатор деловой активности и экономического роста. Да и как человек, часто по служебной необходимости летающий в командировки, могу сказать — «Гагарин» дает совершенно другой уровень комфорта и удобства, ничуть не уступающий ведущим европейским аэровокзалам, — заявил Максим Шихалов.

ИСТОЧНИК KP.RU