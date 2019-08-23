Саратовская спортсменка взяла серебро чемпионата России по парусному спорту
Состязания прошли в трудных условиях
Изменить размер текста:
С 18 по 23 августа в городе Новороссийске Краснодарского края состоялся чемпионат России по парусному спорту в олимпийском классе «Накра-17».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, состязания прошли в тяжелых условиях, ветер заходил на 30-45 градусов.
Гонку прекращали два раза, однако это не помешало саратовской спортсменке Яне Стоколесовой в экипаже со спортсменом из Ростова-на-Дону Вячеславом Шелудяковым занять 2 место.
ИСТОЧНИК KP.RU