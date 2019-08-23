Опубликован график перекрытия проспекта Кирова

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-23T16:13:45+03:00

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В 2019 году планируется реконструкция пешеходной зоны проспекта им. Кирова в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, доступ по участкам главной улицы Саратова будет закрыт, есть примерный график.

Квартал от Радищева до Горького будет недоступен до 17 сентября, от Горького до Вольской с 8 по 28 сентября, от Вольской до Чапаева с 23 сентября до 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU