Опубликован график перекрытия проспекта Кирова
Работы продлятся до 15 октября
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В 2019 году планируется реконструкция пешеходной зоны проспекта им. Кирова в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, доступ по участкам главной улицы Саратова будет закрыт, есть примерный график.
Квартал от Радищева до Горького будет недоступен до 17 сентября, от Горького до Вольской с 8 по 28 сентября, от Вольской до Чапаева с 23 сентября до 15 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU