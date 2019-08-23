24 августа областной киновидеоцентр приглашает зрителей на «Ночь кино» в сквер «Победа»

23 Авг. 15:56 2019-08-24T18:18:33+03:00

Изменить размер текста: A A

24 августа в 20.00 Саратовский областной методический киновидеоцентр приглашает всех киноманов на Всероссийскую акцию «Ночь кино»!

В сквере «Победа» Ленинского района будет организована работа губернской кинопередвижки. Киносеансы пройдут под открытым небом.

В этот вечер в компании других любителей кино, с друзьями и близкими можно будет увидеть уже полюбившиеся отечественные киноленты:

- фильм-сказку Евгения Бедарева «Домовой» (6+, 104 мин.),

- комедию Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+, 90 мин.),

- военную драму Андрея Волгина «Балканский рубеж» (16+, 151 мин.).

Именно эти фильмы стали победителями всероссийского зрительского интернет-голосования, которое проходило в июне-июле 2019 года на сайте ИА «ТАСС».

Вход на киносеансы свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU