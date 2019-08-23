24 августа областной киновидеоцентр приглашает зрителей на «Ночь кино» в сквер «Победа»
24 августа в 20.00 Саратовский областной методический киновидеоцентр приглашает всех киноманов на Всероссийскую акцию «Ночь кино»!
В сквере «Победа» Ленинского района будет организована работа губернской кинопередвижки. Киносеансы пройдут под открытым небом.
В этот вечер в компании других любителей кино, с друзьями и близкими можно будет увидеть уже полюбившиеся отечественные киноленты:
- фильм-сказку Евгения Бедарева «Домовой» (6+, 104 мин.),
- комедию Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+, 90 мин.),
- военную драму Андрея Волгина «Балканский рубеж» (16+, 151 мин.).
Именно эти фильмы стали победителями всероссийского зрительского интернет-голосования, которое проходило в июне-июле 2019 года на сайте ИА «ТАСС».
Вход на киносеансы свободный!
ИСТОЧНИК KP.RU