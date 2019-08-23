2019-08-23T16:14:00+03:00
Общество

Панков: Дольщики «Оптимиста 2018» не видят решения без федеральной поддержки

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» рассказал о том, как решаются проблемы дольщиков двух блок-секций бывшего «Оптимиста-2000».

- Первыми в повестке очередной рабочей группы по дольщикам — мои ЖСК «Оптимист 2018» и «Наумовский». По первому из них стоимость достройки около 300 млн рублей. Когда с представителями ДОМ.РФ приезжали на объект в мае, дольщики подтвердили, что без федеральной поддержки решения не видят. По этому пути и идем. Вряд ли найдется инвестор, готовый вложить такие деньги. В «Наумовском» дольщиков немного. Есть возможность за счет инвестора предоставить квартиры в других домах или выплатить компенсации. Такую схему отработали на ЖК «Южный», — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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