Саратовская полиция спустя год раскрыла мошенничество со стиральной машиной
Год назад 28-летний саратовец зарегистрировался как ИП и разместил на сайте объявление о ремонте бытовой техники.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, парень приезжал на дом клиенту и забирал то, что нужно чинить, требуя стопроцентной предоплаты.
При возврате клиенты понимали, что техника до сих пор сломана, однако деньги обратно им никто не возвращал.
В полицию с заявлением обратилась 43-летняя гражданка, которая рассказала, что заплатила мошеннику 4,5 тыс. рублей за несуществующий ремонт стиральной машины.
Злоумышленника поймали, он во всем признался, на него завели уголовное дело. Возможно он причастен к серии аналогичных преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU