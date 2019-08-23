Саратовская полиция спустя год раскрыла мошенничество со стиральной машиной

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-23T15:33:52+03:00

Местный житель взял денег и ничего не сделал

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Год назад 28-летний саратовец зарегистрировался как ИП и разместил на сайте объявление о ремонте бытовой техники.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, парень приезжал на дом клиенту и забирал то, что нужно чинить, требуя стопроцентной предоплаты.

При возврате клиенты понимали, что техника до сих пор сломана, однако деньги обратно им никто не возвращал.

В полицию с заявлением обратилась 43-летняя гражданка, которая рассказала, что заплатила мошеннику 4,5 тыс. рублей за несуществующий ремонт стиральной машины.

Злоумышленника поймали, он во всем признался, на него завели уголовное дело. Возможно он причастен к серии аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU