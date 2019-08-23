В Саратове полицейский потребовал от водителя 650 рублей и отделался штрафом

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-23T16:03:13+03:00

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В Саратове оштрафовали бывшего полицейского, которого признали виновным в получении взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, бывший инспектор ДПС получил деньги за непривлечение водителя к ответственности.

19 мая инспектор остановил легковой автомобиль на пересечении улиц Чернышевского и Соляная. Как оказалось, водитель выехал на полосу для общественного транспорта.

Инспектор потребовал у водителя деньги за то, чтобы не составлять протокол, и получил 650 рублей. Однако после этого автомобилист написал заявление в правоохранительные органы.

В суде инспектор ДПС полностью признал вину. Уголовное преследование в отношении него было прекращено, он был приговорен к штрафу в сумме 5 тыс. рублей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области сообщили, что сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU