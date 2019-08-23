Саратовцы примут участие в Спартакиаде пенсионеров России

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-23T15:10:01+03:00

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С 24 по 27 августа в Уфе состоится финал крупнейших соревнований для спортсменов-любителей «серебряного» возраста, организованный Министерством спорта РФ, Правительством Республики Башкортостан и Союзом пенсионеров России при поддержке Совета Федерации, Министерства труда и социальной защиты РФ, Пенсионного фонда России.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе Саратова, участие примут 700 участников из 75 российских регионов и восьми зарубежных стран: Сербии, Чехии, Германии, Финляндии, Великобритании, Литвы, Франции и Армении.

Саратовскую область представят победители регионального этапа в личных видах спорта Михаил Максименко, Татьяна Рехлина, Александр Попов, Василий Никифоров, Лилия Красякова, Татьяна Захарова, Александр Добролюбов и Татьяна Алексеева. Самому мудрому участнику буквально вчера исполнилось 73 года.

ИСТОЧНИК KP.RU