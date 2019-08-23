В сентябре выберут Мисс-Саратов

СЕГОДНЯ 15:06 2019-08-23T15:06:58+03:00

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В рамках празднования Дня города состоится конкурс «Мисс Саратов». Он будет организован совместно с модельным агентством «Хрустальная корона».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, «Мисс и Мистер Саратов» могут стать участники в возрасте от 16 до 24 лет, «Принцем и Принцессой Саратова» ребята от 5 до 12 лет, а «Принцем и Принцессой танца» люди любого возраста.

Заявки можно подавать с 28 августа каждую среду с 17:00 до 19:00 на улице Мичурина, 116.

ИСТОЧНИК KP.RU