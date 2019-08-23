В сентябре выберут Мисс-Саратов
Через неделю можно подавать заявки
Изменить размер текста:
В рамках празднования Дня города состоится конкурс «Мисс Саратов». Он будет организован совместно с модельным агентством «Хрустальная корона».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, «Мисс и Мистер Саратов» могут стать участники в возрасте от 16 до 24 лет, «Принцем и Принцессой Саратова» ребята от 5 до 12 лет, а «Принцем и Принцессой танца» люди любого возраста.
Заявки можно подавать с 28 августа каждую среду с 17:00 до 19:00 на улице Мичурина, 116.
ИСТОЧНИК KP.RU