Регоператор фиксирует девятикратный рост поступлений ТКО в июле

СЕГОДНЯ 15:05 2019-08-23T15:05:46+03:00

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Региональным оператором Саратовской области в июле 2019 года был зафиксирован девятикратный рост поступлений ТКО на полигоны в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В июле 2018 года на безопасную обработку и захоронение поступило только 38 тысяч кубометров. В июле этого года эти показатели превысили 335 тысяч кубометров.

- Мы ведем строгий учет поступлений мусора на объекты. Благодаря этому виден реальный объем образуемых отходов на территории области. Сравнивая первые 7 месяцев прошлого и текущего годов, количество обрабатываемых отходов выросло в несколько раз. Благодаря работе Регоператора этот мусор не окажется в оврагах и лесах. Выстроенная система учета и контроля образующихся отходов позволяет оперативно корректировать потоки с учетом всех изменений, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Работа современной коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО позволяет улучшить экологическую безопасность на территории Саратовской области и выполнить целевые показатели, поставленные нацпроектом «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU