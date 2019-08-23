Объявлен дополнительный аукцион на реконструкцию Театральной и Привокзальной площадей
Комитет дорожного хозяйства транспорта и благоустройства Саратова вчера, 22 августа, объявил аукцион по поиску подрядчиков на реконструкцию Театральной и Привокзальных площадей.
Заявки от участников принимаются до 30 августа.
На работы дополнительно выделят 4 млн рублей, нужно все сделать до 15 октября, однако в условиях написано, что их можно сдать досрочно.
Так город готовится к предстоящему 15-му чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту.
Соревнования пройдут с 8 по 16 сентября, в его рамках ожидается приезд 609 иностранных спортсменов. Сейчас уже готово свыше 19,2 тыс.кв.м. асфальта, а также на Театральной площади высажены цветы и ели.
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ИСТОЧНИК KP.RU