Объявлен дополнительный аукцион на реконструкцию Театральной и Привокзальной площадей

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-23T15:57:31+03:00

Работы ведутся в рамках подготовки к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту

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Комитет дорожного хозяйства транспорта и благоустройства Саратова вчера, 22 августа, объявил аукцион по поиску подрядчиков на реконструкцию Театральной и Привокзальных площадей.

Заявки от участников принимаются до 30 августа.

На работы дополнительно выделят 4 млн рублей, нужно все сделать до 15 октября, однако в условиях написано, что их можно сдать досрочно.

Так город готовится к предстоящему 15-му чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту.

Соревнования пройдут с 8 по 16 сентября, в его рамках ожидается приезд 609 иностранных спортсменов. Сейчас уже готово свыше 19,2 тыс.кв.м. асфальта, а также на Театральной площади высажены цветы и ели.

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ИСТОЧНИК KP.RU