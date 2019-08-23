В Саратове выявили незаконных торговцев птицей и колбасой
Нарушителей поймали во время рейда
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В Саратове вчера, 22 августа, прошел рейд по незаконной торговле.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на Усть-Курдюмской улице, 11 и Московской, 10 выявили торговцев, на прилавках которых лежала возможно опасная продукция.
С реализации сняли 57,5 кг молочной продукции (в том числе 47 литров молока), 9,2 кг мяса птицы, 120 штук куриных яиц, 12,5 кг колбасных изделий.
Местных жителей призвали сообщать о таких торговых точках.
ИСТОЧНИК KP.RU