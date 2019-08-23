За ремонт школы в Федеровском районе предпринимателю недоплатили почти 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-23T14:38:20+03:00

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Предприниматель ремонтировал школу в Федоровском районе, однако ему недоплатили почти 900 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, организация выполнила все работы, однако денег не получил.

Долг на момент проверки подтверждало судебное постановление.

Глава района получил представление от прокуратуры, после чего бизнесмен получил свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU