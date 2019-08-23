Команды чемпионата мира привезут в Саратов на поездах бесплатно

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-23T14:33:40+03:00

Некоторые сборные прилетят на своих самолетах

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Сегодня, 23 августа, в правительстве Саратовской области прошло заседание оргкомитета по подготовке в чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту.

Исполняющий обязанности мэра Саратова Антон Корнеев рассказал о ремонте.

- На Театральной площади заменили свыше 19,2 тыс. кв. м. асфальта, у памятника Ленина высадили 26 елей, а также высажены цветы на площади свыше 2 тыс. кв. м, — рассказал Корнеев.

Основные магистрали города будут украшены флажками, панель-кронштейнами, а ресурсоснабжающие организации закончат работы в центре города.

При этом мероприятия чемпионата приходятся на празднование Дня города.

- Мы как раз попадаем в чествование годовщины города. Думаем об участии авиации. Мы готовы гармонично войти в планы Дня города и продемонстрировать свои возможности, — отметил первый замминистра МЧС России Александр Чуприян.

Он также рассказал, что часть команд прилетит на своих самолетах. Ряд команд приедут на поездах бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU