Команды чемпионата мира привезут в Саратов на поездах бесплатно
Сегодня, 23 августа, в правительстве Саратовской области прошло заседание оргкомитета по подготовке в чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту.
Исполняющий обязанности мэра Саратова Антон Корнеев рассказал о ремонте.
- На Театральной площади заменили свыше 19,2 тыс. кв. м. асфальта, у памятника Ленина высадили 26 елей, а также высажены цветы на площади свыше 2 тыс. кв. м, — рассказал Корнеев.
Основные магистрали города будут украшены флажками, панель-кронштейнами, а ресурсоснабжающие организации закончат работы в центре города.
При этом мероприятия чемпионата приходятся на празднование Дня города.
- Мы как раз попадаем в чествование годовщины города. Думаем об участии авиации. Мы готовы гармонично войти в планы Дня города и продемонстрировать свои возможности, — отметил первый замминистра МЧС России Александр Чуприян.
Он также рассказал, что часть команд прилетит на своих самолетах. Ряд команд приедут на поездах бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU