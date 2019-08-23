Помочившиеся на баннер воинам-афганцем мужчины получили по десять суток ареста
Поступок вызвал шквал критики в соцсетях
Фото соцсетей
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Осквернители мемориала «Воинам-интернационалистам» отправлены под арест.
Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, злоумышленники получили по 10 суток административного ареста.
Напомним, мужчин 20 и 30-ти лет, ранее неоднократно судимых, задержали по подозрению в осквернении мемориала. Очевидцы запечатлели, как они справляли малую нужду на банер с фотографиями воинам-афганцам, что вызвало резкий негатив у горожан.
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ИСТОЧНИК KP.RU