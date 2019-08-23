2019-08-23T13:47:17+03:00
Общество

Губернатору Саратовской области представили нового главу саратовского УФСБ

Олег Боломожнов работает в органах ФСБ с 1991 года
Ольга Симонова
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Фото пресс-службы губернатора Саратовской областиФото пресс-службы губернатора Саратовской области
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Сегодня, 23 августа, личному составу Управления ФСБ по Саратовской области и губернатору представили нового главу УФСБ региона генерал-майора Олега Боломожнова.

На встрече присутствовали замначальника управления кадровой Службы организационно-кадровой работы ФСБ РФ, генерал-лейтенант Сергей Шишкалов и начальник УФСБ по Нижегородской области, генерал-майор Игорь Завозяев.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСБ Саратовской области, назначение состоялось на основании Указа Президента России от 5 августа 2019 года.

Олег Федорович родился 12 декабря 1968 года в Оренбурге. В органах ФСБ он работает с 1991 года. С 2014 он был начальником УФСБ по Республике Тыва, а с 2016 по август 2019 года руководил УФСБ по Магаданской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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