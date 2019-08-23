Первый замминистра МЧС пригрозил ответственностью за проблемы на чемпионате мира в Саратове

СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-23T14:53:37+03:00

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Сегодня, 23 августа, в правительстве Саратовской области прошло организационное заседание оргкомитета по проведению чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

- Проведены сборы со взрослыми командами. Мужская уже тренируется, по заявлениям спортсменов, все им нравится, а женщины — на сборе в Саранске. Звонки тренерскому составу также показали, что все хорошо. Оборудование по развертыванию прибыло в Саратов. Проблемных вопросов пока нет, — рассказал начальник ФКУ «Центральный спортивный клуб МЧС России» Владислав Филиппов.

Первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян отметил, что вопросы возникают обычно после закрытия соревнований.

- Мне кажется, субъект предоставляет уникальное предложение, чтобы вы могли заранее к местности «пристреляться» Я не воспринимаю никакого места, кроме первого. Если не будет — считайте задачу мы перед Отечеством провалили с вытекающими последствиями. Вся электроника, техника должна быть рабочая. Буду считать бойкотированием, если хоть один кабель порвется, — заявил Филиппову Чуприян.

Он призвал проверить каждый элемент оборудования.

Андрей Абрашин, первый замминистра молодежной политики и спорта Саратовской области сказал, что на стадионе «Локомотив» работы начались с 13 мая. Выделено более 98 млн рублей. Сделаны входные группы, санузлы, искусственное покрытие, заменены кресла, проложены резервные кабели, окрашены фасады. Объем выполненных работ по благоустройству составляет 95%. Установлено семь рамок металлодетектора, подключен интернет и зона Wi-Fi для прямого эфира. Гостей чемпионата встретят ростовые куклы. С 17 августа ежедневно на стадионе уже проводят репетиций.

ИСТОЧНИК KP.RU