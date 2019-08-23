2019-08-23T11:55:15+03:00
Общество

Банк «Открытие» меняет условия по накопительным счетам

Екатерина Семенова
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С 1 сентября 2019 года банк «Открытие» меняет ставки по продуктам «Моя копилка», «Копилка» и «Смарт счет». С новыми условиями по накопительным счетам можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Тарифы и документы».

Справка:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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Лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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