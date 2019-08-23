2019-08-23T12:24:41+03:00
Общество

На чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту приедут свыше 600 спортсменов

Для участников подготовлены 13 гостиниц
Дарья Вострикова
Поделиться:
..Фото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Сегодня, 23 августа, в правительстве Саратовской области прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению 15-го чемпионата мира среди мужчин, 6-го чемпионата мира среди женщин, 9-го чемпионата мира среди юношей и юниоров и 5-го чемпионата мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту.

- С 8 по 16 сентября состоится уникальное событие. Я уверен, оно станет еще одной страницей в истории МЧС. Нам выпала большая честь и ответственность. Мы много раз обсуждали моменты. Проведена огромная работа по спортивным сооружениям стадиона «Локомотив». Наша общая задача — провести чемпионат на уровне, обеспечить комфорт и безопасность, — такими словами открыл совещание председатель регионального правительства Александр Стрелюхин.

Первый замминистра МЧС России Александр Чуприян провел заседание по видеосвязи.

Директор исполкома Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Калинин рассказал, что приедут делегации из Австрии, Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Латвии, Монголии, Польши, Сенегала, Словакии, Турции, Чехии, Хорватии.

Всего 609 человек.

- С утра посмотрели стадион — сделан большой ремонт. Надеюсь, что чемпионат пройдет на высоком уровне, — добавил Калинин.

- 11 сентября на Театральной площади в 19:00 откроют чемпионат, ожидается несколько тысяч гостей. Определены 13 гостиниц для участников, питание, средства связи. Награждение юниоров пройдет в ТЮЗе 14 сентября, для взрослых спортсменов — 15 сентября. Считаю, что основная работа выполнена, остался ряд вопросов, — сказал Алексей Татаркин, начальник ГУ МЧС по Саратовской области, полковник внутренней службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объявлен дополнительный аукцион на реконструкцию Театральной и Привокзальной площади
В Саратове выявили незаконных торговцев птицей и колбасой
За ремонт школы в Федеровском районе предпринимателю недоплатили почти 1 млн рублей
Команды чемпионата мира привезут в Саратов на поездах бесплатно
Помочившиеся на баннер воинам-афганцем мужчины получили по десять суток ареста
Губернатору Саратовской области представили нового главу саратовского УФСБ
Первый замминистра МЧС пригрозил ответственностью за проблемы на чемпионате мира в Саратове
Директора фирмы в Балакове будут судить за смерть ребенка от удара током
Сторож склада в Самойловском районе отобрал у грабителей часть добычи
ООО «КВС» планирует обратиться в полицию с целью установления виновных в порче городских коммуникаций
На чемпионате мира в Саратове будут торговать сладостями и сувенирами
Заболеваемость мышиной лихорадкой в Саратовской области превысила пятилетний рекорд
Банк «Открытие» меняет условия по накопительным счетам
В маршрутке №81 в Саратове упала пассажирка
Осквернившие мемориал афганцам мужчины готовы убрать за собой
В Энгельсе мужчина обворовал отца бывшей девушки и угнал у него авто
По улицам Аркадака мужчина катался на краденом велосипеде
Панков: Володин откликнулся на проблему жителей, и в Ершове строится современный стадион