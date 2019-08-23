На чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту приедут свыше 600 спортсменов

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-23T12:24:41+03:00

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Сегодня, 23 августа, в правительстве Саратовской области прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению 15-го чемпионата мира среди мужчин, 6-го чемпионата мира среди женщин, 9-го чемпионата мира среди юношей и юниоров и 5-го чемпионата мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту.

- С 8 по 16 сентября состоится уникальное событие. Я уверен, оно станет еще одной страницей в истории МЧС. Нам выпала большая честь и ответственность. Мы много раз обсуждали моменты. Проведена огромная работа по спортивным сооружениям стадиона «Локомотив». Наша общая задача — провести чемпионат на уровне, обеспечить комфорт и безопасность, — такими словами открыл совещание председатель регионального правительства Александр Стрелюхин.

Первый замминистра МЧС России Александр Чуприян провел заседание по видеосвязи.

Директор исполкома Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Калинин рассказал, что приедут делегации из Австрии, Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Латвии, Монголии, Польши, Сенегала, Словакии, Турции, Чехии, Хорватии.

Всего 609 человек.

- С утра посмотрели стадион — сделан большой ремонт. Надеюсь, что чемпионат пройдет на высоком уровне, — добавил Калинин.

- 11 сентября на Театральной площади в 19:00 откроют чемпионат, ожидается несколько тысяч гостей. Определены 13 гостиниц для участников, питание, средства связи. Награждение юниоров пройдет в ТЮЗе 14 сентября, для взрослых спортсменов — 15 сентября. Считаю, что основная работа выполнена, остался ряд вопросов, — сказал Алексей Татаркин, начальник ГУ МЧС по Саратовской области, полковник внутренней службы.

ИСТОЧНИК KP.RU