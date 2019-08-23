Осквернившие мемориал афганцам мужчины готовы убрать за собой

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-23T11:31:08+03:00

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Руководитель Саратовского регионального отделения «Боевое братство» и «Российского союза ветеранов Афганистана» Сергей Авезниязов поблагодарил сотрудников полиции за оперативное задержание мужчин, подозреваемых в осквернении мемориала «Воинам-интернационалистам».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе «Боевого братства», по мнению Авезниязова, нарушители должны понести наказание за свой поступок.

- Кроме того, с задержанными была проведена беседа, они пояснили что полностью признают свою вину, приносят свои извинения перед жителями Саратовской области за свой поступок, а также выразили готовность после понесенного наказания навести порядок на месте мемориала, — заявил Сергей Авезниязов.

Напомним, ранее в соцсетях появилась фотография, на которой запечатлены двое мужчин, справляющих малую нужду на стену с фотографиями воинов-афганцев, в районе 3-й Дачной. Поступок возмутил пользователей соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU