В Энгельсе мужчина обворовал отца бывшей девушки и угнал у него авто

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-23T11:15:06+03:00

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В Энгельсе осудили 32-летнего саратовца. Его признали виновным в краже, покушении на нее и угоне.

- Ранее уже отбывавший наказание мужчина 15 сентября 2018 года, будучи пьяным, украл с дачи отца бывшей девушки телефон, деньги и банковские карты, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре.

Когда злоумышленник понял, что его заметили, он применил насилие и угнал Volkswagen Tiguan потерпевшего. На авто он доехал до одного из кафе Энгельса и бросил транспорт там.

После этого он попытался снять деньги с похищенных карт, но не смог, так как не знал пин-кодов.

На следующий день злоумышленника задержали.

Его приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима и штрафу 3 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU