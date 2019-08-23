Панков: Володин откликнулся на проблему жителей, и в Ершове строится современный стадион

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-23T11:07:49+03:00

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В этом году в Ершове продолжается реконструкция стадиона «Юность», фактически он построен заново. Об этом во время одной из поездок в Ершовский район председателя Госдумы Вячеслава Володина попросили жители. Он откликнулся на проблему людей, и уже через некоторое время стартовали работы по масштабной реконструкции объекта.

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Во время рабочей поездки в Ершовский район депутат Государственной думы Николай Панков встретился с представителями общественного совета, которые контролируют сроки и качество работ на этом важном для всего Заволжья спортивном объекте. Вместе со строителями они осмотрели поле и трибуны, новый спортзал. В этом году второй этап реконструкции стадиона проводится в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Сейчас здесь ведутся работы по устройству площадок, монтаж навеса над трибунами, устройство основания под футбольное поле. Николай Панков отметил, что будущий стадион даст возможность заниматься большинством видов спорта в любое время года.

- Есть прекрасный спортзал, где можно заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом. Есть просторные подтрибунные помещения, где можно проводить тренировки. Ершовцы с нетерпением ждали, чтобы стадион, который был заброшен много лет, вернулся к жизни. После их обращения к Вячеславу Володину строится стадион такого уровня, вмещающий 5 тыс. зрителей, оборудованный по самым высоким стандартам. Уверен, он будет значимым спортивным центром не только для Ершова, но и для всего Заволжья, и поможет вовлекать в занятия спортом все больше людей разного возраста, — отметил Николай Панков.

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- Современный стадион увеличит спортивный потенциал наших ребят. Сейчас в нашей школе занимается около 500 человек, и мы не можем принять больше, потому что у нас не хватает спортивных площадок. С вводом стадиона наш потенциал расширится намного. Сейчас мы с коллегами участвуем в общественном контроле, высказываем пожелания. Например, беспокоил вопрос, не будут ли бордюры выше уровня поля и дорожек. Но строители заверили, что все будет вровень, и занятия детей будут безопасными. На профессиональный взгляд, все сделано очень грамотно — и на стадионе, и в спортзале. С нетерпением ждем открытия, — сказала директор ершовской Детско-юношеской спортивной школы Татьяна Громова.

ИСТОЧНИК KP.RU