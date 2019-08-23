Евгений Томашевский выиграл титул, деньги и автомобиль

СЕГОДНЯ 10:15 2019-08-23T11:04:05+03:00

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Международный гроссмейстер Евгений Томашевский стал чемпионом России, а международный гроссмейстер Наталья Погонина завоевала серебряную медаль.

Евгений Томашевский благодаря победе в последней партии с 7 очками из 11 возможных завоевал золотую медаль и звание чемпиона России. Тренер-секундант чемпиона России — саратовский гроссмейстер Алексей Илюшин.

Заслуженный мастер спорта, гроссмейстер Наталья Погонина последние три года делила первое место в чемпионате с другими шахматистками. В этом году чемпион должен быть определен единолично, потому что кроме денежных призов ему доставался автомобиль.

Дополнительный матч с московским гроссмейстером Ольгой Гирей в быстрые шахматы у Погониной закончился вничью и дело дошло до лотерейного «армагеддона» — белым дается пять минут на партию, а черным всего четыре минуты, но черных устраивает ничья. Удача была на стороне Ольги Гири, а Наталья Погонина стала серебряным призером. С вице-чемпионкой России занимается Заслуженный тренер Павел Лобач.

Кроме солидных денежных призов, чемпионы у мужчин и у женщин получили автомобили марки Рено.

ИСТОЧНИК KP.RU