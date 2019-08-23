2019-08-23T11:04:05+03:00
Спорт

Евгений Томашевский выиграл титул, деньги и автомобиль

Саратовские шахматисты стали триумфаторами Суперфинала чемпионата России
Поделиться:
Изменить размер текста:

Международный гроссмейстер Евгений Томашевский стал чемпионом России, а международный гроссмейстер Наталья Погонина завоевала серебряную медаль.

Евгений Томашевский благодаря победе в последней партии с 7 очками из 11 возможных завоевал золотую медаль и звание чемпиона России. Тренер-секундант чемпиона России — саратовский гроссмейстер Алексей Илюшин.

Заслуженный мастер спорта, гроссмейстер Наталья Погонина последние три года делила первое место в чемпионате с другими шахматистками. В этом году чемпион должен быть определен единолично, потому что кроме денежных призов ему доставался автомобиль.

Дополнительный матч с московским гроссмейстером Ольгой Гирей в быстрые шахматы у Погониной закончился вничью и дело дошло до лотерейного «армагеддона» — белым дается пять минут на партию, а черным всего четыре минуты, но черных устраивает ничья. Удача была на стороне Ольги Гири, а Наталья Погонина стала серебряным призером. С вице-чемпионкой России занимается Заслуженный тренер Павел Лобач.

Кроме солидных денежных призов, чемпионы у мужчин и у женщин получили автомобили марки Рено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В маршрутке №81 в Саратове упала пассажирка
Осквернившие мемориал афганцам мужчины готовы убрать за собой
В Энгельсе мужчина обворовал отца бывшей девушки и угнал у него авто
По улицам Аркадака мужчина катался на краденом велосипеде
Панков: Володин откликнулся на проблему жителей, и в Ершове строится современный стадион
Покровчанка получила полгода колонии за неуплату алиментов на сына
В Вольске мужчина два года насиловал юную падчерицу
За 2019 год планируют обучить новым профессиям 590 саратовских мам в декрете
Байдарочница из Энгельса Кира Степанова вышла в финал на ЧМ в Венгрии
Более 600 предпенсионеров Саратовской области обучились новым профессиям
На 2-м Московском проезде горела многоэтажка
Задержанные за осквернение мемориала афганцам в Саратове сделали заявление в полиции
Саратовцам заплатят 100 тыс. рублей за лучшую идею благоустройства
Под Саратовом рецидивист разбил окно чужого дома ради паспорта и телефона
Отключена вода в центре Саратова
Возбуждено дело о гибели слесаря СГЭТ
В Энгельсе дорогу не поделили ВАЗ и Hyundai
В Саратове двое воров прикинулись газовиками и украли у пенсионера 20 тыс. рублей
Президент Творческого союза художников России провел мастер-класс участникам «Хвалынских этюдов»
В Саратовской области на три недели объявлен противопожарный режим
Уволенный после пьяного скандала саратовский министр нашел работу в Москве
В Красноармейске закрыли сайты по продаже медкнижек без осмотра врача
В Саратове вечером ремонтировали три дороги
В Саратове рецидивист избил мужчину и отобрал 10 тыс. рублей