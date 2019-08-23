В Вольске мужчина два года насиловал юную падчерицу

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-23T10:58:55+03:00

Испугавшись разоблачения, он написал заявление о клевете, но сам попал под суд

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В Вольске Саратовской области завершено расследование уголовного дела по факту изнасилования ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 33-летнего мужчину обвинили по двум статьям: изнасилование несовершеннолетней и иные действия сексуального характера. Всего было четыре эпизода.

Следствие считает, что в 2013 и 2014 году мужчина дважды насиловал племянницу жены, девочку 2000 года рождения. Потерпевшая скрывала этот факт до июня 2018 года — тогда она призналась во всем своему парню. Тот в телефонной переписке предъявил претензии обвиняемому.

Мужчина, испугавшись, решил действовать превентивно и написал заявление в полицию о клевете. Однако проведенная проверка обернулась против него самого — следствие установило, что мужчина действительно насиловал девочку. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Сейчас материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU