На 2-м Московском проезде горела многоэтажка
Причина — неосторожное обращение с огнем при курении
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Вечером 22 августа в Саратове горела многоэтажка на 2-м Московском проезде.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании на третьем этаже поступил в 20:16.
Горели вещи в комнате. Предположительно, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
Площадь возгорания составила 10 кв. м. С огнем боролись 17 человек личного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU