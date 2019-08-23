На 2-м Московском проезде горела многоэтажка

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-23T09:43:15+03:00

Причина — неосторожное обращение с огнем при курении

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Вечером 22 августа в Саратове горела многоэтажка на 2-м Московском проезде.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании на третьем этаже поступил в 20:16.

Горели вещи в комнате. Предположительно, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Площадь возгорания составила 10 кв. м. С огнем боролись 17 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU