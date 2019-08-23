Саратовцам заплатят 100 тыс. рублей за лучшую идею благоустройства
Открыт конкурс предпроектных решений
Изменить размер текста:
Вчера, 22 августа, глава Саратова Михаил Исаев рассказал в соцсетях о конкурсе предпроектных решений «Изменим город вместе!».
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, этот проект анонсировали в конце июня. По результатам народного голосования, в конкурс попали: новая набережная, площадь Кирова, проспект 50 лет Октября, парк «Семхоз», Парк Победы.
Первый этап — набережная в границах улиц Бабушкин взвоз и Дегтярная, а также площадь имени Кирова.
Принимать конкурсные предложения закончат 20 октября, а итоги подведут 10 ноября.
Победитель по каждой территории получит 100 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU