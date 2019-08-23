Под Саратовом рецидивист разбил окно чужого дома ради паспорта и телефона
Мужчину задержали
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Полиция Базарно-Карабулакского района раскрыла кражу у 37-летнего жителя села Вязовка.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 19 по 20 августа кто-то разбил стекло форточки его квартиры, проник внутрь и забрал паспорт, СНИЛС, два телефона, фонарик и кухонный нож.
Предполагаемый преступник задержан, им оказался 51-летний рецидивист, который во всем признался.
В отношении мужчины завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU