Под Саратовом рецидивист разбил окно чужого дома ради паспорта и телефона

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-23T09:24:15+03:00

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Полиция Базарно-Карабулакского района раскрыла кражу у 37-летнего жителя села Вязовка.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 19 по 20 августа кто-то разбил стекло форточки его квартиры, проник внутрь и забрал паспорт, СНИЛС, два телефона, фонарик и кухонный нож.

Предполагаемый преступник задержан, им оказался 51-летний рецидивист, который во всем признался.

В отношении мужчины завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU