В Энгельсе дорогу не поделили ВАЗ и Hyundai
Водителю отечественного авто назначили лечение
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Вчера, 22 августа, в 22:00 у дома №138 по улице Гагарина в Энгельсе 56-летний водитель ВАЗ-2110 влетел в Hyundai под управлением 30-летнего гражданина.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина за рулем отечественного авто не убедился в безопасности перед началом маневра, поэтому произошла авария.
Ему назначили амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU