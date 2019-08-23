В Энгельсе дорогу не поделили ВАЗ и Hyundai

СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-23T09:21:47+03:00

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Вчера, 22 августа, в 22:00 у дома №138 по улице Гагарина в Энгельсе 56-летний водитель ВАЗ-2110 влетел в Hyundai под управлением 30-летнего гражданина.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина за рулем отечественного авто не убедился в безопасности перед началом маневра, поэтому произошла авария.

Ему назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU