В Красноармейске закрыли сайты по продаже медкнижек без осмотра врача

СЕГОДНЯ 08:19 2019-08-23T08:19:07+03:00

Это оказывает негативное влияние на правосознание граждан и воспитывает противоправное поведение

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В Красноармейском районе закрыли три сайта по продаже медкнижек без прохождения врачебной комиссии.

- Ресурсы нашли после прокурорской проверки. На порталы мог зайти любой гражданин. Материалы на них побуждают к покупке медкнижек без осмотра врачей, что оказывает негативное влияние на правосознание граждан и воспитывает противоправное поведение, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве Саратовской области.

Прокурор направил иск о закрытии сайтов, суд удовлетворил эти требования.

ИСТОЧНИК KP.RU