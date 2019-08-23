В Саратове вечером ремонтировали три дороги

СЕГОДНЯ 08:14 2019-08-23T08:23:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером и ночью с 22 на 23 августа в Саратове ремонтировали три участка дорог.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, рабочие продолжили класть асфальт на улице Азина — от проспекта Энтузиастов до Тульской.

Также новое покрытие появится на улице Клочкова — от Политехнической до кольца трамвая №10.

Начнется фрезерование Алексеевской улицы, от проспекта 50 лет Октября до Новой.

Работы идут в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU