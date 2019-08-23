В Саратове вечером ремонтировали три дороги
Работы идут в рамках нацпроекта
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Вечером и ночью с 22 на 23 августа в Саратове ремонтировали три участка дорог.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, рабочие продолжили класть асфальт на улице Азина — от проспекта Энтузиастов до Тульской.
Также новое покрытие появится на улице Клочкова — от Политехнической до кольца трамвая №10.
Начнется фрезерование Алексеевской улицы, от проспекта 50 лет Октября до Новой.
Работы идут в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU