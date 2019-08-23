2019-08-23T08:20:53+03:00
Общество

Николай Трифонов наградил 12-летнего мальчика за помощь в поимке вора

Камиль Нурмагомедов преследовал похитителя телефона до магазина скупки
Екатерина Семенова
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Фото ГУ МВД по Саратовской областиФото ГУ МВД по Саратовской области
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В Саратовской области начальник ГУ МВД Николай Трифонов наградил 12-летнего Камиля Нурмагомедова.

Как сообщили «КП-Саратов» в полиции, школьник помог найти похитителя сотового телефона.

Мальчик увидел, как злоумышленник украл аппарат, и стал преследовать вора на велосипеде. Он доехал за ним до комиссионного магазина и предупредил сотрудницу, что мобильник краденый. Женщина позвонила в полицию, и злоумышленник был задержан.

Николай Трифонов отметил неравнодушие Камиля Нурмагомедова и вручил ему ценный подарок и удостоверение «Юного друга полиции».

Фото ГУ МВД по Саратовской области

Фото ГУ МВД по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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