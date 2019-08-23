Николай Трифонов наградил 12-летнего мальчика за помощь в поимке вора
Камиль Нурмагомедов преследовал похитителя телефона до магазина скупки
Фото ГУ МВД по Саратовской области
Изменить размер текста:
В Саратовской области начальник ГУ МВД Николай Трифонов наградил 12-летнего Камиля Нурмагомедова.
Как сообщили «КП-Саратов» в полиции, школьник помог найти похитителя сотового телефона.
Мальчик увидел, как злоумышленник украл аппарат, и стал преследовать вора на велосипеде. Он доехал за ним до комиссионного магазина и предупредил сотрудницу, что мобильник краденый. Женщина позвонила в полицию, и злоумышленник был задержан.
Николай Трифонов отметил неравнодушие Камиля Нурмагомедова и вручил ему ценный подарок и удостоверение «Юного друга полиции».
Фото ГУ МВД по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU