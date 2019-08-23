2019-08-23T07:33:29+03:00
Происшествия

В Саратове арестован обвиняемый в убийстве разводным ключом

Мужчина забил собутыльника за слова о нетрадиционной ориентации
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Октябрьском районе Саратова арестован 35-летний мужчина, которого обвиняют в причинении вреда здоровья человека, повлекшее смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, свою вину он признал и рассказал об обстоятельствах дела.

По версии следствия, 12 августа он, находясь в гостях в квартире дома на 3-й Силикатной улице, руками, а потом разводным ключом забил собутыльника. Причиной стало то, что тот назвал его лицом нетрадиционной сексуальной ориентации.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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