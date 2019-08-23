2019-08-23T07:29:48+03:00
Происшествия

Осквернивших памятник афганцам в Саратове задержала полиция

По факту вандализма проводится проверка
Ольга Симонова
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В Саратове задержали двоих мужчин, осквернивших стену с фотографиями воинов-афганцев.

Напомним, в соцсетях появилось фото, на котором запечатлено, как двое граждан справляют нужду около памятника на 3-й Дачной.

Сотрудники уголовного розыска доставили мужчин в отдел полиции №4. По факту вандализма проводится проверка.

Отметим, что это не единичный случай, когда граждане оскверняют подобные места. Так, в Марксе подросток помочился на Вечный огонь, а в Саратове парень изобразил секс с памятником «Одноклассники».

ИСТОЧНИК KP.RU

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