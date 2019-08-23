Осквернивших памятник афганцам в Саратове задержала полиция
По факту вандализма проводится проверка
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В Саратове задержали двоих мужчин, осквернивших стену с фотографиями воинов-афганцев.
Напомним, в соцсетях появилось фото, на котором запечатлено, как двое граждан справляют нужду около памятника на 3-й Дачной.
Сотрудники уголовного розыска доставили мужчин в отдел полиции №4. По факту вандализма проводится проверка.
Отметим, что это не единичный случай, когда граждане оскверняют подобные места. Так, в Марксе подросток помочился на Вечный огонь, а в Саратове парень изобразил секс с памятником «Одноклассники».
ИСТОЧНИК KP.RU