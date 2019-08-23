Байдарочница из Энгельса Кира Степанова вышла в финал на ЧМ в Венгрии

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-23T09:46:48+03:00

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Спортсменка из Энгельса, финалистка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Кира Степанова и ее напарница Анастасия Панченко днем 22 августа выиграли предварительный заезд байдарок-двоек на дистанции 500 метров в Венгрии. Там с 21 августа проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

Уступая спортсменкам из Германии и Новой Зеландии в середине дистанции, россиянки вырвали первое место в заезде, опередив немок на 0,93 секунды.

В полуфинале Степанова и Панченко заняли 4 место в своем заезде, показанные секунды позволили отобраться в финал В. Он пройдет 24 августа в 9.43 по местному времени.

В заезде четверок на дистанции 500 метров Кира Степанова попала в первый полуфинал и вместе с коллегами по сборной поборется за выход в финал. Старт этой гонки в тот же день - 24 августа в 17.06 по местному времени ( в 19.06 по саратовскому времени).

ИСТОЧНИК KP.RU