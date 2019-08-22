В Саратове работников дошкольных учреждений научили оказывать первую помощь
Ребята занимались на тренажере
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Управление по труду и социальному развитию совместно с обучающей организацией «ПРОФ — АВТО» провело тренинги по оказанию первой помощи пострадавшим.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие прошло для работников дошкольных образовательных учреждений Волжского и Заводского районов Саратова.
На профессиональном манекене-тренажере слушателям продемонстрировали навыки оказания первой помощи при несчастных случаях, а также познакомили с алгоритмом простейших срочных мер.
ИСТОЧНИК KP.RU