В Саратове работников дошкольных учреждений научили оказывать первую помощь

СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-22T15:25:37+03:00

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Управление по труду и социальному развитию совместно с обучающей организацией «ПРОФ — АВТО» провело тренинги по оказанию первой помощи пострадавшим.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие прошло для работников дошкольных образовательных учреждений Волжского и Заводского районов Саратова.

На профессиональном манекене-тренажере слушателям продемонстрировали навыки оказания первой помощи при несчастных случаях, а также познакомили с алгоритмом простейших срочных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU